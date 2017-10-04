Донник сложит полномочия через две недели.

Уральский государственный аграрный университет остается без ректора. Накануне о своем уходе объявила Ирина Донник, рассказали "Уралинформбюро" представители вуза.

"Ирина Михайловна (Донник, - прим. ред.) дорабатывает две недели, а после 16 октября исполнять обязанности ректора будет проректор Ольга Лоретц. Как затем появится новый глава вуза – выберут ли его или назначат – пока не известно", - пояснила пресс-секретарь УрГАУ Анна Александрова.

По ее словам, вероятнее всего, Ирина Донник отправится в Москву: на днях она была избрана на пост вице-президента Российской академии наук. Как сообщалось ранее, ее кандидатуру предложил президент РАН Александр Сергеев.

Главой УрГАУ Донник была с 2011 года. Ректор вуза является лауреатом госпремии правительства РФ в области науки и техники, а также автором более 500 научных работ. На пост вице-президента РАН она избрана на 5 лет.

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