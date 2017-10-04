Сельским школьникам в Нижних Сергах вернули автобусСегодня в 19:49
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Пока не стерли ноги.
Инспекторы Нижнесергинского района (Свердловская область) восстановили движение школьного автобуса по маршруту село Кленовское – деревня Отевка. Госавтоинспекция потребовала от местных властей незамедлительно отремонтировать аварийный участок дороги, по которому ежедневно курсирует транспорт с детьми.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в начале сентября в ходе проверки инспекторы обнаружили многочисленные выбоины, частичное отсутствие пешеходного настила, отсутствие дорожных знаков и другие недостатки дороги.
Администрации Нижнесергинского ГО дали 10 дней на устранение недостатков, однако выданное предписание чиновники выполнять не спешили. Стражи правопорядка запретили движение школьного автобуса по опасному участку дороги. Детям пришлось ежедневно ходить за знаниями по несколько километров пешком.
В итоге стражи правопорядка вернули школьникам автобус, поставив чиновникам условие незамедлительно отремонтировать дорогу.
На место выехал представитель регионального УГИБДД. Информация также направлена в прокуратуру для принятия мер реагирования.
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