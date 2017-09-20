Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

В Екатеринбурге есть школы, проблемы которых - из разряда неуспевающих, словно ученики-второгодники они остаются на том же месте из года в год. И справиться с ними, несмотря на предписания надзорных органов и штрафы, у властей не получается.

Об успехах и недоработках горобраза эксперты и депутаты муниципальной думы подискутировали 20 сентября 2017 года на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике в администрации Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

Школы принимают условно

Как рассказала начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, сегодня в столице Урала работает 163 школы, в которых учится 149 тысяч учащихся. Из них свыше 18 тысяч – это первоклассники.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному сезону было направлено более 310 миллионов рублей: 104,7 – из городской казны, 212,5 – из областной. В каких-то школах минувшим летом латали кровли, в других – ремонтировали сети. Но, несмотря на финансовые вливания, состояние общеобразовательных учреждений одного из самых крупных мегаполисов России оставляет желать лучшего.

"105 школ имеют уровень износа более 50%", - заявила Сибирцева, отметив, что было исполнено больше половины предписаний надзорных органов. "Когда здание 1940 года постройки, то исполнить предписание невозможно", - развела руками она.

"Несколько школ были приняты условно", - отметил представитель регионального ГУ МЧС. В их числе - школа №84 в 19-м военном городке на Вторчермете и школа №137 в поселке Шабровский.



Школа №84 в преддверии учебного года.

Открытие 84-й школы в этом году оказалось под угрозой. Учебный процесс начался, но проблем по-прежнему много. "Школа находится на балансе Министерства обороны, но входит в распоряжение Екатеринбурга. Приняли с тем, что в 2018 году ее начнут ремонтировать", - отметил сотрудник МЧС.

По словам Сибирцевой, работа ведется "очень большая". Правда, пока только бумажная. "За последние полтора года написали массу обращений с просьбой передать школу в ведение муниципалитета. Пока ситуация патовая. Не сдвигается с мертвой точки", - добавила глава департамента.



Школа №84 в преддверии учебного года.

Проблема школы №137, расположенной в Шабровском, – отсутствие в поселке пожарной части. С момента вызова до прибытия спасателей проходит не меньше 24 минут.

"В поселке нет пожарной части, и школа стала заложником ситуации. Мы предложили компенсирующее мероприятие - создание добровольной пожарной дружины, пока в Шабровском не появится федеральная группировка. В этом году школу приняли. В следующем, скорее всего, принимать не будем", - это твердая позиция МЧС.

Еще одна проблемная школа - №24 в поселке Шарташ. По словам депутата гордумы Григория Вихарева, состояние учреждения можно оценить как аварийное. "Я походил по ней, посмотрел. Когда идет дождь, все стены сырые – до самого пола. Второй момент – ученики реорганизованной школы №33 (расположенной в поселке Изоплит – прим. ред.), были переведены в школу №24, и теперь вынуждены ходить с Изоплита пешком – это порядка 3,5 километра. Когда им выделят автобус? И будет ли ремонт школы?", - спросил парламентарий.

По словам Сибирцевой, школа не укомплектована автобусом, потому что не относится к сельским образовательным учреждениям. Что касается ремонта, то проволочки обусловлены "отсутствием нормального канализования" в самом поселке. "Это комплексная проблема территории", - заключила глава департамента образования.

Итог - дети остаются наедине со своими проблемами. Не положено по закону – и точка. Между тем, когда 33-я школа была расформирована, чиновники обещали родителям доставлять учеников школьным автобусом.

Что тут говорить о проблемах лицея №110, ранее изложенных "Уралинформбюро". Чиновники всего-то ошиблись - вместо реконструкции "прописали" элитному учреждению капремонт. Исправятся - в бюджете найдутся деньги в 2021 году. А пока что та же столовая побудет в подвале, хотя это запрещено санитарными нормами.

10% поваров больны

Вопросы к состоянию городских школ остаются и у ГИБДД. Как рассказал и.о. начальника ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов, в преддверии учебного года было выявлено 112 недостатков, выписано 74 предписания. При этом восемь образовательных учреждений до сих пор ведомством не приняты.

По его словам, из года в год переходят одни и те же вопросы: отсутствие тротуарной части, слабое освещение и плохое обустройство пешеходных зон.

"Зачастую дирекции образовательных учреждений неверно оценивают уровень угрозы на своих территориях. Они открывают калитки, ворота, на территорию школ заезжает транспорт, принадлежащий, в том числе, сотрудникам", - подчеркнул Суслов.

Вызывает вопросы и подключение школ к теплу.

"Самая сложная ситуация – в Орджоникидзевском районе. Это связано с сетями – старыми, сложными. Подключение тепла будет тяжело проходить и в 84-й школе. Там большие проблемы с сетями. Тепло запускается сложно, но запускается", - уточнила Екатерина Сибирцева.

Сотрудники Роспотребнадзора отчитались, что в этом году впервые проводились лабораторные исследования среди работников пищеблоков образовательных учреждений. У 10% были выявлены рото- и норовирусные инфекции. Повара были отстранены от работы и проходят лечение.

"Ребенок – удовольствие дорогое"

О нехватке педагогов можно было и не говорить. Сегодня большинство учителей трудится на полторы ставки при средней заработной плате 33 650 рублей.

"Самый большой дефицит - педагогов начальных классов. Это не значит, что детей некому учить. Все учреждения укомплектованы. Но перегрузка определенная есть. Также не хватает учителей русского языка и литературы, математики и иностранного языка. Эта тема сохраняется уже несколько лет", - рассказала Сибирцева.

Лучше – не будет. Согласно прогнозам, до 2025 года в Екатеринбурге нужно создать 75 тысяч новых учебных мест, поэтому проблема будет только обостряться.

Не смогли пройти депутаты и мимо вопроса охраны образовательных учреждений. 114 школ охраняются частными охранными фирмами, а остальные 49 – муниципальными вахтерами или сторожами.

Екатерина Сибирцева остро отреагировала на замечания о "школьных поборах" на охрану. "Да, есть такая проблема, и мы просим родителей помогать. Но это должно происходить только на добровольной основе, по договору и безналичным расчетом. Мы вчера пережили несколько атак, когда были эвакуированы сразу четыре здания. Какие еще доказательства нужны?" - обратилась она к депутатам.

И предложила... прекратить называть помощь родителей поборами: "Ребенок – это дорогое удовольствие. И, когда родители принимали решение о расширении семьи, они должны были понимать, что это потребует расходов. Государство не должно в полной мере обеспечивать его развитие".

Так что, уважаемые родители, когда вы идете в роддом, думайте не только о том, что вам предстоит побиться за место для своего ребенка в первом классе хорошей школы, но и о многотысячных податях - коль скоро, начальник горобраза не любит слово "поборы".

Кристина ШАБУНИНА

Фото: группа "32 В.Г. (Вторчермет,Совхоз,Керамика)" / ok.ru

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