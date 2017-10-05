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Удалившая грудь екатеринбурженка сохранила приемных детей Сегодня в 12:32

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Пока только на бумаге.

Судья Орджоникидзевского суда Екатеринбурга приостановила производство по делу в отношении Юлии Савиновских, лишившейся приемных детей после операции по удалению груди. Органы опеки требуют расторжения договора о приемной семье – делать это добровольно женщина отказалась.

Иск будет рассматриваться после вступления в силу решения суда по основному делу Савиновских, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Приемных детей у Юлии забрали в августе 2017 года. Поводом якобы стало стремление екатеринбурженки сменить пол: женщина перенесла операцию по удалению груди и вела блог от имени трансгендера. Сама же Савиновских заявляет, что подобных намерений у нее не было и нет. В сентябре она подала иск на действия сотрудников органов опеки. 20 сентября суд она проиграла.

У екатеринбурженки есть 30 дней на обжалование. Пока заявление в областной суд она не подала, но собирается это сделать в ближайшее время.

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