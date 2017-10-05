Чтобы "не сдавали" дислокацию врагам.

С января 2018 года Министерство обороны РФ запретит военнослужащим-контрактникам делать селфи и постить фото и видео в соцсетях. Проект соответствующей поправки к федеральному закону "О статусе военнослужащего" размещен на портале проектов нормативных актов, передает "Уралинформбюро".

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в том числе являющимся иностранными гражданами, запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие, в том числе являющиеся иностранными гражданами, проходят военную службу, и о месте их дислокации (нахождения)", - гласит документ.

В пояснительной записке подчеркивается, что соцсети зачастую применяются для "достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей".

Кроме того, вроде бы безобидные данные геолокации могут использоваться иностранными спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями "для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации".

Стоит отметить, что аналогичная правовая норма уже действует для военнослужащих и гражданского персонала Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны РФ.