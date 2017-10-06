На местные власти надежды нет?

Родители детей, погибших и пострадавших в ДТП на югорской трассе в декабре 2016 года, обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка РФ Анне Кузнецовой. В письме (копия есть в редакции) потерпевшие обозначили основные проблемы, с которыми они столкнулись и которые не решены спустя девять месяцев после трагедии.

Ранее югорчане встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Выслушав массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия следователей, которые вели дело, и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в аварии. Подробно об этом мы писали в материале "Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой".

В обращении к Кузнецовой родители обратили внимание на несколько моментов.

Во-первых, на отсутствие каких-либо гарантий в вопросе лечения и реабилитации до полного выздоровления пострадавших в аварии детей и тренеров. На данный момент материальная помощь оказывается из фонда "Созидание", однако там родителям сообщили, что собранные средства уже заканчиваются, и их может не хватить даже для компенсации уже понесенных расходов.

"Многим пострадавшим предстоит длительное лечение, и нет абсолютно никакого понимания, откуда они будут брать на это деньги", - пишут родители, отмечая, что некоторым пострадавшим еще предстоят неоднократные операции, другие получили инвалидность на всю оставшуюся жизнь.

Кроме того, югорчан волнует сегодняшняя ситуация с организацией и проведением спортивных состязаний. "За время, прошедшее после аварии, ни одного автобуса официально из Нефтеюганска на соревнования любого уровня не выезжало", - говорится в письме. Видимо, заключают с горечью родители, у богатого города нет денег на закупку нескольких автобусов, отвечающих всем требованиям для перевозки детей.

Другой "провисший" вопрос – отсутствие тренировочных помещений для юных акробатов. После аварии спорткомплекс "Сибиряк", где занимались дети, закрыли.

"Прошло уже 9 месяцев и ничего в этом вопросе не меняется. После нашего похода к губернатору ХМАО-Югра Комаровой Н.В. мы получили от нее уверения, что, если администрация города найдет площадь, то для строительства спортсооружения выделят миллиард рублей. У нас резонный вопрос: с какой периодичностью нам обращаться к губернатору, чтобы этот вопрос решился", - вопрошают родители.

Стоит добавить, что 6 октября 2017 года потерпевшие встречаются с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. Родители надеются, что решение проблем, наконец, сдвинется с мертвой точки.

"Поскольку мой старший ребенок также занимается спортом, для меня важно, чтобы решился вопрос с сопровождением транспорта с детьми нарядами ДПС. Важно вернуть порядок, когда полиция сопровождала организованные группы детей даже из одного автобусов, тогда как сегодня их должно быть минимум три", - прокомментировал ситуацию "Уралинформбюро" один из родителей Сергей Зинченко.

Трагическая авария на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 - столкнулись пассажирский автобус и 2 грузовика. В автобусе находились три десятка детей – спортивная команда возвращалась в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли 10 детей и 2 тренера. Серьезные травмы получили 20 школьников, 7 из которых по сей день нуждаются в лечении, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Родители погибших и пострадавших детей остались недовольны проведенным расследованием. Они настаивают на привлечении к ответственности всех, кто виновен в произошедшей трагедии, а не только непосредственных виновников, которые находятся на скамье подсудимых.

"Уралинформбюро" продолжает следить за развитием ситуации в Югре.

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Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой