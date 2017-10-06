Но реализация проекта начнется еще нескоро.

Победителем конкурса на лучшее благоустройство набережной Верх-Исетского пруда стал проект "Река", разработанный архитектурным бюро "Консорциум "Проект Река". Об этом стало известно в ходе заседания градсовета Екатеринбурга, организованного в рамках IV международного форума высотного строительства "100+Forum Russia", сообщает «Уралинформбюро».

Конкурс на лучшее оформление одной из старейших территорий Екатеринбурга был объявлен весной 2017 года горадминистрацией при поддержке частных спонсоров. В июле стартовал финальный этап, в который вышли восемь архитектурных бюро и архитекторов-"одиночек".

Права представить свои концепции на итоговый градсовет удостоились три номинанта: екатеринбургское ГКБ "ПИАР", бюро "Консорциум "Проект Река" и архитектор из Москвы Александр Незнамов. В итоге проект "Река" набрал у членов конкурсного жюри наибольшее число баллов: 670.

Его разработчики сделали акцент на архитектурно-исторической составляющей "старого ВИЗа" и активно использует прилегающее к ней водной пространство. Как рассказал в ходе презентации на градсовете один из авторов проекта архитектор Александр Кузьмин, в основу концепции положен "тройной" принцип: три тематических кольца, три градостроительных "луча" и три главных материала для оформления пространства: камень, металл и вода.



Выступает один из авторов проекта "Река" Александр Кузьмин.

В качестве концептуального ядра "Реки" избран архитектурно-исторический комплекс построек Верх-Исетского завода, созданный легендарным зодчим Михаилом Малаховым в начале XIX века. При этом территория заводской плотины и площадь Субботников станут смысловым центром территории, своего рода"музейным" кольцом.

По замыслу разработчиков, от этого кольца будут отходить три "луча": набережная Верх-Исетского пруда, набережная Исети и бульвар, связывающий между собой площади Субботников и Коммунаров. Трамвайную остановку на площади Субботников авторы "Реки" предлагают сохранить.



Так видоизменятся в представлении разработчиков "Реки" площадь Субботников...

Сама же площадка старого ВИЗа станет "Малахов-парком", который объединит в себе прогулочное пространство, корпуса цехов (в них планируется разместить бизнес-парк) и систему исторических заводских водоводов.

Так, каналы вешнего сброса воды будут задействованы в обустройстве живописного 6-метрового водопада. Здание заводоуправления, построенное по проекту Малахова, будет реконструировано, в нем разместится музей зодчего. А в помещениях исторических цехов – компрессорного и насосного "пропишутся" кафе, детские заведения и сувенирные лавки.

Второе и третье "кольца" условно можно назвать "парковым" и "бульварным". Как пояснил Александр Кузьмин, на этапе благоустройства каждое из них получит свой неповторимый дизайн-код, например, индивидуальный рисунок мощения пешеходной зоны.



...и набережная ВИЗ-пруда

Отдельный раздел проекта посвящен судьбе набережной Верх-Исетского пруда. На ней вырастет всепогодная галерея с объектами общественного и торгового назначения. Вся территория набережной будет разбита на уровни: живая вода с естественным берегом, пешеходная мощеная набережная и зеленая либо песчаная набережная с детскими площадками и местами отдыха.

Не забыли авторы "Реки" и о развитии транспортной схемы района. Так, улица Кирова "обрастет" дополнительными проездами (в том числе и под нынешним путепроводом на Токарей), которые свяжут ее с зоной реки и "Малахов-парком". Из этой зоны планируется убрать гаражи, а непосредственно под путепроводом обустроить открытый летний театр.

Впрочем, победа в конкурсе не спасла "Реку" от критики со стороны гостей и участников форума "100+". Например, вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Элина Красильникова упрекнула авторов "Реки" в недостаточном внимании к набережной и памятникам истории. По мнению московской гостьи, все три представленные на градсовет проекта "довольно слабые".

Но прозвучали и вполне справедливые и конструктивные замечания. Например, архитектор Владимир Каганович посетовал, что проект "Река" концептуально перенасыщен. Его коллега Григорий Мазаев напомнил членам градсовета, что любая набережная городского водоема является инженерным объектом, защищающим градостроительную зону от соседства с водой. А значит, этот аспект следует проработать в проекте более детально. Советник ректора Уральского архитектурно-художественного университета Александр Стариков предложил создать на базе заводского комплекса "старого ВИЗа" музей науки и техники, по примеру аналогичного музея в парижском Лафайет-парке.

Следует напомнить, что в финал конкурса, кроме "Реки", вышли еще две интересных работы: "Зеленый берег"(совместное творчество екатеринбургского ГКБ "ПИАР" и польского архитектурного бюро S&P Architectura krajobrazu) и "Острова" (созданные фантазией московского архитектора Александра Незнамова).

По мнению члена градсовета, доцента УрГАХУ Сергея Санка, все три работы важны и интересны, поэтому некоторые элементы из концепций, занявших второе и третье места, могут быть использованы в практической фазе благоустройства набережной ВИЗ-пруда и прилегающей заводской территории.



Фрагмент обсуждения.

Когда реализация проектов начнется, неизвестно. По словам сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, это "будет еще нескоро". Сроки реализации, по мнению главы горадминистрации, во многом будут зависеть от того, насколько успешно в Екатеринбурге будет продвигаться федеральная целевая программа благоустройства общественных пространств и создания комфортной городской среды.

Следует добавить, что призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Занявшие три призовых места получат 600, 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Инвесторами конкурса выступили яхт-клуб "Коматек" и строительная компания "Западный берег".

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