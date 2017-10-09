За 6 миллионов рублей.

Правительство Свердловской области выделило из резервного фонда 6 миллионов рублей на подключение к теплу проблемной улицы в Невьянске, сообщили "Уралинформбюро" департаменте информационной политики по региону.

Ранее из-за ремонта чугунной теплотрассы на улице Чапаева отопление вовремя не пришло в несколько домов. Поэтому областные власти решили выделить дополнительные деньги, чтобы ускорить работы на этом участке.

"Сегодняшние объяснения администрации муниципалитета о ремонтных работах на сетях вряд ли можно оправдать – людей словами не согреешь", — заметил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По его словам, ветхое состояние теплотрассы в Невьянске не было секретом ни для горожан, ни для городских властей. Однако муниципалитет не стал проводить полной диагностики трубопровода, ограничившись его опрессовкой. "Думаю, органы местного самоуправления должны вынести из этой ситуации самый серьезный урок", – подчеркнул министр.

По состоянию на 9 октября к теплу подключено 93 муниципалитета Свердловской области. По словам Николая Смирнова, в подавляющем большинстве территорий промежуток времени, понадобившийся для полного подключения потребителей, сократился на 1-2 дня по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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