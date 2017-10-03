Пообещал и.о. министра Смирнов.

В Свердловской области завершается запуск тепла. Батареи во всех без исключения жилых помещениях и социальных объектах должны нагреться к 5 октября. Об этом "Уралинформбюро" сообщил и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"По данным на утро 3 октября включено отопление более чем в 98,5% жилищного фонда и в 99,7% объектов социальной сферы", - уточнил он.

По его словам, темпы подключения в этом году выше, чем в прошлом, когда тепло на начало октября было пущено в 97,2% жилых домов и 99% соцобъектов.

"Мною написаны письма в адрес глав тех муниципалитетов, где нет стопроцентного подключения к теплу, с требованием обеспечить его в кратчайшие сроки, а также предоставить объяснения, почему этого не произошло. Первые ответы уже стали поступать", - отметил Смирнов.

В числе "двоечников" в этом году – Алапаевск, Невьянск и Екатеринбург. В Алапаевске не запущены три дома. Проблема – в ТСЖ, которое не первый год не расплачивается с поставщиками энергоресурсов. "На завтра назначено совещание в прокуратуре с председателем ТСЖ. После начала оплаты дома будут подключены", - пообещал чиновник.

По его словам, на смену традиционно проблемным городам пришли другие "холодные" точки.

"Белоярский, Дегтярск, Верхотурье – 100% с теплом. Это те города, которые еще года 3-4 назад были проблемными. В этом году выявилась проблема по Невьянску, где идет ремонт теплотрассы. Там проложена чугунная теплотрасса. Если по ней пошла трещина, надо менять большой участок. Есть эта проблема. Были выделены допсредства из резервного фонда, чтобы заменить весь участок теплотрассы", - пояснил исполняющий обязанности министра, добавив, что в ближайшие два дня оставшиеся дома будут подключены к теплу.

Скорый запуск тепла ожидается также в шести домах Полевского и в Екатеринбурге, где из-за порывов на улице Уральской без отопления остались три дома.

Глава ведомства отметил, что запуск тепла выявил несколько проблемных моментов. Во-первых, не везде успели уложиться в сроки: не все запланированные участки были отремонтированы. В результате в начале сезона было несколько порывов, которые задержали запуск тепла.

Во-вторых, в рамках капремонтов строители столкнулись с массовым сопротивление жильцов. "Количество недопусков велико. Бывает, что не пускают первые этажи, занятые юридическими лицами. В итоге при запуске тепла отремонтированные системы выдержали давление температуры, а порывы произошли в тех квартирах, собственники которых не пустили к себе ремонтные бригады. Жильцам стоит знать, что уже есть решения судов, согласно которым ответственность за убытки в результате порывов несут собственники, не пустившие в свои квартиры ремонтные бригады", - рассказал Николай Смирнов.

В целом, по его словам, ситуация с запуском тепла в регионе выглядит оптимистично: "По ощущениям может казаться, что запуск тепла идет дольше. Просто температура на улице несколько ниже, чем в прошлые годы. По фактическим показателям запуск идет на 3-4 дня быстрее по сравнению с предыдущим годом".

Ранее по теме:

Екатеринбургская школа закрылась из-за холода

В Екатеринбурге "мерзнут" 300 домов