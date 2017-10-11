У обвиняемой.

Родители погибшего в ДТП в Балашихе 6-летнего мальчика подали гражданский иск на обвиняемую с требованием возместить траты на похороны и 10 миллионов моральной компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Коллегию адвокатов.

"Гражданский иск в подобной ситуации – обычное дело. Кроме того, мы не видим раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой", – рассказал адвокат семьи. Эти деньги родители мальчика планируют отдать на благотворительность.

Смертельное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе, передает "Уралинформбюро". 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова за рулем автомобиля наехала на 6-летнего ребенка. Во время судебно-медицинской экспертизы в его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Алисова же свою вину признала лишь частично. Она считает произошедшее несчастным случаем.

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