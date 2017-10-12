Власти планируют реорганизацию.

50 000 человек подписали петицию о сохранении пермского специализированного Дома ребенка. Обращение размещено на сайте change.org. Его копию активисты отправили губернатору края, региональному и федеральному детским омбудсменам.

Стоит отметить, в медицинском учреждении сейчас находятся 102 ребенка до 4 лет с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики. "Детишки получают необходимое для жизни и здоровья и, что очень важно, своевременное обследование и лечение. Треть детей регулярно получают необходимую специализированную медицинскую помощь в ЛПУ Перми, каждый день проводятся специализированные консультации в различных медицинских центрах города", – говорится в петиции.

Но с 2018 года Дом ребенка планируется закрыть. Дальнейшая судьба воспитанников учреждения должна была решить специальная комиссия. Ее возглавил уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.

Как сообщили "Уралинформбюро" в аппарате омбудсмена, сейчас речь идет не о закрытии, а о реорганизации учреждения. Его присоединят к детской городской больнице №13. Там детям смогут оказывать более квалифицированную медицинскую помощь. Треть воспитанников до конца года устроят в семьи. Как ранее сообщало краевое министерство здравоохранения, сотрудников Дома ребенка при этом устроят на работу в другие ЛПУ города.

Тем временем, активисты продолжают оставлять подписи под петицией. Составители обращения просят власти отказаться от ликвидации Дома ребенка, оставить учреждение в подчинении регионального минздрава и внести в бюджет 2018 года расходы на его содержание.

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