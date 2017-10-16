Трамваи - на старте.

В столице Урала по обновленной улице Татищева запустили общественный транспорт. Первым стал маршрутный автобус №011, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Ездит он от улицы Пехотинцев до "Леруа Мерлен".

После 20 октября по улице начнут ходить два трамвайных маршрута – №2 и №18. Их пуск неоднократно откладывался. Ранее сообщалось, что общественный транспорт поедет по Татищева ко Дню города, после - к 1 октября.

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