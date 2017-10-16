×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге по Татищева поехал первый автобусСегодня в 11:28

  • Текст

Трамваи - на старте.

В столице Урала по обновленной улице Татищева запустили общественный транспорт. Первым стал маршрутный автобус №011, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Ездит он от улицы Пехотинцев до "Леруа Мерлен".

После 20 октября по улице начнут ходить два трамвайных маршрута – №2 и №18. Их пуск неоднократно откладывался. Ранее сообщалось, что общественный транспорт поедет по Татищева ко Дню города, после - к 1 октября.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге трамваи по Татищева запустят 1 октября

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×