×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Запрет на съемку в парке Маяковского обернулся фотоконкурсом17 октября в 19:00

  • Текст

После разговора с прокурором.

В екатеринбургском ЦПКиО им Маяковского объявили фотоконкурс "Осень в парке". О состязании сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе парка.

Конкурс был объявлен после того, как прокуратура заинтересовалась информацией о введении в ЦПКиО запрета на съемку. По этому поводу руководство парка даже вызвали на ковер в ведомство. Как уточнили в прокуратуре, согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

С этим теперь согласны и в парке. Авторам лучших фотографий под замысловатым хэштегом #осеньвЕЦПКиО обещают призы. Какие – не уточняется.

Ранее по теме:
Запрет на фотосъемку в парке Маяковского заинтересовал прокуратуру

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×