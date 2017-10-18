После разговора с прокурором.

В екатеринбургском ЦПКиО им Маяковского объявили фотоконкурс "Осень в парке". О состязании сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе парка.

Конкурс был объявлен после того, как прокуратура заинтересовалась информацией о введении в ЦПКиО запрета на съемку. По этому поводу руководство парка даже вызвали на ковер в ведомство. Как уточнили в прокуратуре, согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

С этим теперь согласны и в парке. Авторам лучших фотографий под замысловатым хэштегом #осеньвЕЦПКиО обещают призы. Какие – не уточняется.

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