Названы смертельно опасные перекрестки ЕкатеринбургаСегодня в 12:41
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Для пешеходов.
Общественники Екатеринбурга составили список самых опасных для пешеходов городских перекрестков. Аналитики "Удобного города" взяли за основу статистику ГИБДД за 2015-2017 годы, передает "Уралинформбюро".
В ТОП вошли перекрестки проспекта Космонавтов и улицы Индустрии, улиц Гагарина - Блюхера - Мира, Амундсена - Волгоградская, Посадская - Гурзуфская, Малышева - Белинского, Малышева - Мира, а также перекрестки на участке улицы Технической от Надеждинской до проезда Теплоходного.
На этих участках погибли 2 человека, пострадали - 38, в 47% случаев наезды были совершены ночью.
Причинами частых ДТП с участием пешеходов активисты называют недостаточную освещенность, превышение водителями скоростного режима, а также высокую разрешенную скорость передвижения в черте города.
"На улице Малышева расстояние от перехода на перекрестке с улицей Белинского до перехода на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка составляет 320 метров, что не соответствует нормативам по которым пешеходный переход в городе необходим каждые 200-300 метров", - обращают внимание на частности составители ТОПа.
Также общественники разработали рекомендации по снижению аварийности. Например, "Удобный город" предлагает снизить разрешенную скорость движения на опасных участках до 30 километров в час, дополнительно осветить аварийные перекрестки, установить светофоры.
Впрочем, есть среди предложений и весьма спорное: "Проспект Космонавтов и улицу Малышева необходимо сузить с 6-полосных автомагистралей до 4-х полосных городских улиц, таким образом лишить их статуса городских магистралей. На узких дорогах у водителей снизится возможность разгона до опасных для пешеходов скоростей".
Стоит отметить, что жителей Екатеринбурга вскоре ожидает очередной "день жестянщика": по прогнозам синоптиков 19 октября выпадет снег. Прошлый нежданный снегопад только за половину дня спровоцировал 60 ДТП. Лидером по аварийности стал Юго-Западный район.
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