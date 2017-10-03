Мэрия расщедрилась на дополнительный грейдер.

Предупреждать екатеринбургских автомобилистов о грядущих заморозках и, как следствие, гололедице синоптики осенью 2017 года начали заблаговременно, однако ощутимого результата это традиционно не принесло. В понедельник, 2 октября (уже после первого снега), горожане так и не спешили "переобувать" свои машины – на станциях СТО корреспонденту "Уралинформбюро" бодро отрапортовали об отсутствии очередей.

А следом наступил "день жестянщика". 3 октября столица Урала встала в 9-балльных пробках: автомобили и троллейбусы буксовали в горку, скользили по склонам, бились друг о друга, столбы и ограждения.

По данным отделения пропаганды городской ГИБДД, с полуночи до 12.00 в Екатеринбурге было зарегистрировано порядка 60 ДТП. Лидером по аварийности стал Юго-Запад – 11 аварий, на втором месте – Центр (8 ДТП).

В остальных районах количество происшествий было чуть ниже. Например, на ВИЗе, Эльмаше и Уралмаше – по 3, в Пионерском и Вокзальном – по 2.

Подробнее – на карте, составленной "Уралинформбюро".

Грядущий день также сулит екатеринбуржцам проблемы с передвижением по автодорогам. Если к вечеру 3 октября в городе еще будет сохраняться температура в 1-2 градуса тепла, то ночью подморозит до минус 3, а завтра столбик термометра будет держаться в районе нуля градусов. При этом синоптики прогнозируют не только гололедицу, но снег и мокрый снег.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что усилят группировку дорожной техники. Правда, всего на одну единицу. В ночь на 3 октября на дороги вышли 17 комбинированных дорожных машин (КДМ), которые могут и счищать "снежную кашу" с проезжей части, и посыпать ее реагентами или высевами. Будущей ночью на улицах появятся 18 КДМ.

Сейчас же, заверили в мэрии, убираются остатки осадков от предыдущего снегопада - 47 подметальными тракторами и 542 дорожными рабочими.

"В соответствии с приказом председателя комитета благоустройства (Тамары Благодатковой, – прим.ред.), уборочная техника только подготавливается к работе в зимнем режиме. Окончательно вся техника будет готова к 13 октября. С 15 октября начинаются работы в соответствии с зимним регламентом содержания объектов улично-дорожной сети", - добавил пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.

В ГИБДД Екатеринбурга вновь призывают автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю, а тех, кто этого сделать не успел, воздержаться от поездок, особенно дальних.

"Если ночью температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, то мокрая дорога превратится в каток. Значит, возрастет вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий, в которых сопутствующим фактом станет неудовлетворительное состояние проезжей части. Особенно опасно становится на развязках и объездных автодорогах, где скорость движения выше", - подчеркнули в отделении пропаганды инспекции.



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