В качестве комментатора.

Юлия Липницкая заявила, что планирует стать спортивным комментатором. О своем намерении олимпийская чемпиона по фигурному катанию рассказала на Всемирном фестивале молодежи и студентов, пишут федеральные СМИ.

Начать комментировать выступления бывших коллег Юлия планирует на грядущем этапе Гран-при в Москве. Заключила ли она контракт с каким-либо из каналов, спортсменка не уточнила, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, Юлия Липницкая завоевала золотую медаль на олимпиаде в Сочи, когда ей было 15 лет. В сентябре 2017 года фигуристка официально заявила об окончании спортивной карьеры. Причиной стали проблемы со здоровьем – Липницкая страдала от анорексии. После ухода из спорта работу ей уже предлагали Burger King, Минспорта России и Евгений Плющенко.

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