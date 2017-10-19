×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Липницкая решила остаться в фигурном катании18 октября в 17:20

  • Текст

В качестве комментатора.

Юлия Липницкая заявила, что планирует стать спортивным комментатором. О своем намерении олимпийская чемпиона по фигурному катанию рассказала на Всемирном фестивале молодежи и студентов, пишут федеральные СМИ.

Начать комментировать выступления бывших коллег Юлия планирует на грядущем этапе Гран-при в Москве. Заключила ли она контракт с каким-либо из каналов, спортсменка не уточнила, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, Юлия Липницкая завоевала золотую медаль на олимпиаде в Сочи, когда ей было 15 лет. В сентябре 2017 года фигуристка официально заявила об окончании спортивной карьеры. Причиной стали проблемы со здоровьем – Липницкая страдала от анорексии. После ухода из спорта работу ей уже предлагали Burger King, Минспорта России и Евгений Плющенко.

Ранее по теме:
Липницкая официально повесила коньки на гвоздь

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×