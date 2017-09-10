Липницкая официально повесила коньки на гвоздьСегодня в 14:50
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Фигуристка попрощалась со сборной.
Юлия Липницкая официально завершила спортивную карьеру. 9 сентября 2017 года олимпийская чемпионка в командных соревнованиях встретилась в Сочи с руководителями Федерации фигурного катания России (ФФКР) и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны.
"Федерация фигурного катания на коньках России благодарит Юлю за ее труд, преданность фигурному катанию, ее успехи в спорте. Выступления нашей фигуристки на командном олимпийском турнире на Играх в Сочи, победы и медали чемпионатов мира и Европы стали яркими страницами не только в истории отечественного, но и мирового фигурного катания", - прокомментировали решение Липницкой в пресс-службе ФФКР.
Информация об уходе уроженки Екатеринбурга, выигравшей олимпийское золото в Сочи, появилась 28 августа 2017 года. Мать спортсменки сообщила, что одной из причин завершение карьеры стала анорексия, от которой Липницкая лечилась несколько месяцев.
По мнению прославленного тренера Александра Жулина, до заболевания "девочку в красном платье" довело желание вернуть спортивные кондиции, которые были потеряны из-за взросления девушки.
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