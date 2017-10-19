Чиновникам придется ответить за собачью агрессию.

Утром 19 октября вблизи школы №28 в Ревде на 11-летнюю девочку напала собака. Животное укусило ребенка за плечо, когда та решила его погладить. Школьнице потребовалась помощь медиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По факту инцидента проводится прокурорская и доследственная проверки. Устанавливается тяжесть травм, нанесенных ребенку. Кроме того, если собака окажется безнадзорной, ответственность за происшествие могут понести и городские чиновники.

"Установлено, что администрацией Ревды 2 октября 2017 года заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с общественной организацией "Первоуральское городское общество защиты животных". Сумма контракта составляет 355 тысяч рублей. При установлении факта того, что данное животное является безнадзорным, прокуратура проверить соблюдение требований законодательства при исполнении контракта со стороны подрядчика", - пояснили в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что проблема безнадзорных животных остро стоит во многих муниципалитетах Среднего Урала. В середине октября правительство региона распределило между территориями бюджетные средства на отлов и содержание бродячих собак. Тогда же вице-премьер Свердловской области Алексей Орлов подчеркнул, что за расходованием этих денег будет вестись жесткий контроль.

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