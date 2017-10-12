Для контроля за каждой копейкой.

Свердловский кабмин 12 октября принял поправки в региональный закон о перераспределении по муниципалитетам бюджетных средств, которые направят на отлов и содержание бродячих собак, передает "Уралинформбюро".

Изменения в документ внесли в связи с распределением бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом пожеланий муниципальных образований.

Впрочем, за каждую копейку, истраченную на бродячих псов, мэрам муниципалитетов придется отчитываться. И, возможно, не только перед курирующим этот вопрос департаментом ветеринарии, но и перед прокуратурой.

"Необходим жесткий контроль за использованием этих финансовых средств. Потому что постоянные жалобы на организацию этой работы, думаю, не устраивают ни местных жителей, ни прокуратуру, никого, я думаю, они не устраивают. Поэтому здесь надо очень внимательно посмотреть, как у нас эта работа будет организована после вступления в силу областного закона на получение муниципалитетами финансовых ресурсов", - подчеркнул вице-премьер Свердловской области Алексей Орлов.

Как сообщалось ранее, выделять деньги на отлов и передержку бездомных собак правительство области не планировало, однако, властям территорий, видимо, удалось убедить регион, что самостоятельно с этой задачей им на местах не справиться.

Стоит отметить, что проблема с дикими животными на Среднем Урале стоит остро: на гавкающих "террористов" периодически жалуются жители различных городов и поселков. Только в Екатеринбурге в 2016 году от укусов бродячих собак пострадали 1 025 человек.

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