Но надолго не задержится.

Предстоящие выходные в Свердловской области ожидаются морозными. Как рассказали "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре, 21 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. 22 октября также ожидается переменная облачность и местами – снег.

Сильный ветер, который бушует в регионе, в выходные успокоится – до порывов 3-8 метров в секунду.

Стоит отметить, что 19 октября спасатели областного ГУ МЧС выпустили предупреждение о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. Похолодание вызовет наледь на дорогах, что может привести к увеличению числа ДТП.

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