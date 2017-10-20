И провоцируют ДТП.

За девять месяцев 2017 года аварийность на дорогах Среднего Урала снизилась на 18% по сравнению с таким же периодом 2016-го. Позитивную общую картину портят любители сесть за руль подшофе и проехать на запрещающий сигнал светофора. Об этом "Уралинформбюро" рассказал глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин.

За отчетный период в регионе произошло 1 720 ДТП, в которых погибли 272 человека (минус 21,8%) и ранены – 2 218 (минус 14,4%). Проблемными остаются два муниципалитета - Полевской и Новоуральск, где дорожная ситуация оценивается как нестабильная. По числу погибших "лидируют" Арти, Серов, Богданович, Североуральск, Каменск-Уральский, Березовский, Кушва, Невьянск, Красноуфимск.

По детскому травматизму также зарегистрировано снижение - на 18,4%. В 191 ДТП погибли 11 детей (минус 31%) и ранено 238 (минус 12%). Юрий Дёмин отметил, что сокращается доля аварий, где виноваты дети. Но растет число нарушений, совершаемых взрослыми: перевозка без детских кресел, с непристегнутыми ремнями безопасности, а также перевод детей через дорогу в неустановленном месте.

Отдельно стоят вопросы по школьным автобусам и безопасностью передвижения детей по пути в учебные заведения.

"В муниципальных образованиях этот вопрос долгое время не решался. 1 сентября мы поехали в Нижнесергинский район по деревням и обнаружили, что в тех местах, откуда детей забирают из деревни в школу, нет ни одной лампочки. Как правило, школьников забирают прямо с обочин, необорудованных должным образом, и привозят туда же. Сейчас стоит задача – обязать владельцев дорог оборудовать эти точки", - пояснил глава регионального УГИБДД.

За девять месяцев 2017-го произошло 531 ДТП с участием пешеходов (минус 18%), в которых 93 человека погибли и 457 ранены. Не теряют своей актуальности и нарушения на пешеходных переходах. Несмотря на пешеходные знаки и разметку, водители по-прежнему грубо нарушают ПДД. По числу нарушителей "лидируют" Екатеринбург, Богданович, Серов, Сысерть, Новоуральск, Камышлов, Нижние Серги и Тавда.

"Что касается встречной полосы, то произошло 222 ДТП (снижение на 22%), в которых погибли 90 и ранен 461 человек. Снижение значительное – минус 11%. На наш взгляд, мы добились этого благодаря работе передвижных комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Они являются сдерживающей силой. Несмотря на то, что поначалу водители жаловались на передвижные комплексы, сегодня мы впервые за последние 10 лет добились снижения аварийности в Нижнесергинском районе (одной из самых сложных территорий) – на 38%", - рассказал Юрий Дёмин.

По его словам, проблемой остается проезд на запрещающий сигнал светофора - число водителей-нарушителей выросло на 14%. В 47 ДТП по этой причине два человек погибли и 75 получили ранения. В антилидерах – Екатеринбург, Ирбит, Артемовский, Лесной, Новоуральск, Серов, Сухой Лог.

Не гнушаются свердловчане и "пьяной" ездой. "Несмотря на тенденцию к снижению числа ДТП с их участием, за этот год зафиксировано 14 266 пьяных. Можно представить, какое количество мы еще не задержали. Есть территории – Арти, Полевской, Невьянск, Серов, Пышма, где езда пьяных водителей по дорогам остается серьезной проблемой: наблюдается рост ДТП с их участием", - сказал глава свердловского УГИБДД.

Он также подвел итог финансовым показателям: за прошедший период 2017 года было вынесено 2,6 миллиона постановлений на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. На сегодня в бюджет взыскано 1,3 миллиарда.

Ранее по теме:

Сельским школьникам в Нижних Сергах вернули автобус