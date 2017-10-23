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Новый российский лоукостер долетел до ЕкатеринбургаСегодня в 16:37

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"Азимут" будет летать на Урал дважды в неделю.

Авиакомпания-лоукостер "Азимут" 22 октября выполнила первый рейс в аэропорт Кольцово. Перелет из Ростова-на-Дону занял около трех часов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе перевозчика.

Открытое "Азимутом" авиасообщение с Екатеринбургом будет осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Также перевозчик приступил к выполнению рейсов из Ростова-на-Дону в Новосибирск.

Как сообщалось ранее, уральская столица стала одним из первых городов в маршрутной сети новой авиакомпании, основанной в феврале 2017 года. Полеты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100. Минимальная стоимость перелета в одну сторону составляет 888 рублей.

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Новый лоукостер "Азимут" летит в Екатеринбург

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