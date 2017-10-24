Повременную "ЕКарту" обкатают на 20 маршрутках23 октября в 19:17
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В столице Урала начинается третий этап тестирования повременных "ЕКарт". С 25 октября 2017 года ими можно будет оплатить проезд в части маршруток, сообщили "Уралинформбюро" в компании "И-Сеть".
Апробировать нововведение решили владельцы автобусов 20 маршрутов:
05 "Академический – Химмаш",
12 "Южная Подстанция – ТСЦ МЕГА",
15 "ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев",
27 "ЖБИ (Новгородцевой) – ТСЦ МЕГА",
38 "Радиотехникум – Химмаш",
42 "Сосновый Бор – Академический",
63 "Контрольная – Лесное",
73 "Совхозная – ДМБ №9",
012 "Елизавет – Академический",
014 "Академический – ДМБ №9",
016 "Академический – Южная Подстанция",
019 "Елизавет – Академический",
021 "7 ключей – ст. Шарташ",
033 "Парк Победы – УрФУ",
039 "Кольцово – площадь 1905 года – ТЦ Сибирский тракт",
045 "ЖД Вокзал – НПЦ Онкология",
056 "Уралобувь – Сосновый Бор",
060 "Гипермаркет "ДОМ" – ТК КОР",
082 "Монтажников – КОР",
083 "Монтажников – Сосновый бор".
Как и прежде, стать участником тестирования может каждый. Для этого нужно подать заявку и бесплатно получить "ЕКарту". Повременных тарифов два: 28 рублей стоит поездка с пересадками в течение получаса, 40 рублей - с пересадками в течение часа.
Ранее екатеринбуржцы с успехом опробовали новинку на транспорте ЕТТУ и МОАПП.
Стоит отметить, что введение повременных проездных является одним из этапов внедрения в уральской столице новой транспортной схемы.
Ранее по теме:
Повременной тариф заработает в екатеринбургских маршрутках 25 октября
Тестирование повременных "ЕКарт" в Екатеринбурге обошлось без сбоев
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