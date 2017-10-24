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В столице Урала начинается третий этап тестирования повременных "ЕКарт". С 25 октября 2017 года ими можно будет оплатить проезд в части маршруток, сообщили "Уралинформбюро" в компании "И-Сеть".

Апробировать нововведение решили владельцы автобусов 20 маршрутов:

05 "Академический – Химмаш",

12 "Южная Подстанция – ТСЦ МЕГА",

15 "ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев",

27 "ЖБИ (Новгородцевой) – ТСЦ МЕГА",

38 "Радиотехникум – Химмаш",

42 "Сосновый Бор – Академический",

63 "Контрольная – Лесное",

73 "Совхозная – ДМБ №9",

012 "Елизавет – Академический",

014 "Академический – ДМБ №9",

016 "Академический – Южная Подстанция",

019 "Елизавет – Академический",

021 "7 ключей – ст. Шарташ",

033 "Парк Победы – УрФУ",

039 "Кольцово – площадь 1905 года – ТЦ Сибирский тракт",

045 "ЖД Вокзал – НПЦ Онкология",

056 "Уралобувь – Сосновый Бор",

060 "Гипермаркет "ДОМ" – ТК КОР",

082 "Монтажников – КОР",

083 "Монтажников – Сосновый бор".

Как и прежде, стать участником тестирования может каждый. Для этого нужно подать заявку и бесплатно получить "ЕКарту". Повременных тарифов два: 28 рублей стоит поездка с пересадками в течение получаса, 40 рублей - с пересадками в течение часа.

Ранее екатеринбуржцы с успехом опробовали новинку на транспорте ЕТТУ и МОАПП.

Стоит отметить, что введение повременных проездных является одним из этапов внедрения в уральской столице новой транспортной схемы.

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