Повременной тариф заработает в екатеринбургских маршрутках 25 октябряСегодня в 17:28
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Если перевозчики согласятся.
25 октября коммерческие перевозчики Екатеринбурга присоединятся к повременному тарифу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в компании "И-Сеть", которая обслуживает ЕКарту.
Правда, работать повременной тариф поначалу будет лишь лишь на части маршрутов – у тех транспортных компаний, которые согласятся участвовать в программе. Точный список перевозчиков еще до конца не сформирован. В мэрии и компании "И-Сеть" продолжают принимать обращения от компаний.
Стоит отметить, что ранее присоединение частников к повременному тарифу было назначено на 15 октября.
Повременной тариф - часть реформы общественного транспорта Екатеринбурга. Система позволяет горожанам ездить с пересадками, но без доплат. Пассажиры могут выбрать один из двух тарифов: поездка с пересадкой в течение получаса за 28 рублей или с пересадками в течение часа за 40.
Сейчас система действует в тестовом режиме. При удачном результате исследования она будет внедрена на постоянной основе.
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