Знакомые все лица: россияне хотят видеть в "Голубом огоньке" Лепса и ЛоракСегодня в 15:38
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Ветеранов сцены могут разбавить "Грибами".
Хэдлайнерами "народного" новогоднего эфира на Первом канале пока являются Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Также в пятерку лидеров вошли Полина Гагарина и "Ленинград", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Одноклассников".
Участие в голосование приняли более 720 тысяч человек. При этом 50 тысяч отметок "в поддержку" было поставлено артистам, не вошедшим в топ-60. Чаще всего "добавляли" Андрея Губина, Сергея Лазарева, Ёлку, Диму Билана и "Би-2".
25 октября топ-10 наиболее часто предлагаемых исполнителей добавлен к общему листу голосования вместе с отданными за них голосами. Начался решающий этап проекта.
"Одноклассниками" пользуется разнообразная аудитория, поэтому в ТОП попали артисты совершенно разных жанров. Здесь есть как массово популярные музыканты, в том числе Григорий Лепс и группа "Ленинград", так и новые звезды, например, "Грибы" или IOWA, которые набрали уже более 10 тысяч голосов. Еще интереснее ситуация с теми, кого люди предлагали сами. Здесь популярны и российские рок-звезды, в частности, Земфира и "Би-2", и знаменитые поп-исполнители – Сергей Лазарев, Ёлка, Дима Билан, и даже те, кого давно нет на экранах, но чьи песни по-прежнему слушают", - отметил руководитель социальной сети Антон Федчин.
Голосование продлится до 30 октября. После подведения окончательных итогов лидеры зрительского рейтинга будут приглашены для съемок в новогоднем шоу Первого канала.
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Лепса не переношу, он мне противен во всех смыслах, переключаю кнопку, когда вижу его рожу на ТВ, видимо смотреть новогодний огонёк просто не буду.ответить
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