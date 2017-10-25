×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Знакомые все лица: россияне хотят видеть в "Голубом огоньке" Лепса и ЛоракСегодня в 15:38

Ветеранов сцены могут разбавить "Грибами".

Хэдлайнерами "народного" новогоднего эфира на Первом канале пока являются Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Также в пятерку лидеров вошли Полина Гагарина и "Ленинград", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Одноклассников".

Участие в голосование приняли более 720 тысяч человек. При этом 50 тысяч отметок "в поддержку" было поставлено артистам, не вошедшим в топ-60. Чаще всего "добавляли" Андрея Губина, Сергея Лазарева, Ёлку, Диму Билана и "Би-2".

25 октября топ-10 наиболее часто предлагаемых исполнителей добавлен к общему листу голосования вместе с отданными за них голосами. Начался решающий этап проекта.

"Одноклассниками" пользуется разнообразная аудитория, поэтому в ТОП попали артисты совершенно разных жанров. Здесь есть как массово популярные музыканты, в том числе Григорий Лепс и группа "Ленинград", так и новые звезды, например, "Грибы" или IOWA, которые набрали уже более 10 тысяч голосов. Еще интереснее ситуация с теми, кого люди предлагали сами. Здесь популярны и российские рок-звезды, в частности, Земфира и "Би-2", и знаменитые поп-исполнители – Сергей Лазарев, Ёлка, Дима Билан, и даже те, кого давно нет на экранах, но чьи песни по-прежнему слушают", - отметил руководитель социальной сети Антон Федчин.

Голосование продлится до 30 октября. После подведения окончательных итогов лидеры зрительского рейтинга будут приглашены для съемок в новогоднем шоу Первого канала.

Ранее по теме:
Думайте сами: россиянам предложили выбрать звезд для новогоднего эфира

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
А где голосовали? Сегодня в 16:53

Лепса не переношу, он мне противен во всех смыслах, переключаю кнопку, когда вижу его рожу на ТВ, видимо смотреть новогодний огонёк просто не буду.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»

Главные новости

Аналитика

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×