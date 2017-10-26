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Мэрия Екатеринбурга обесточила более 230 домов25 октября в 19:11

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Пытаясь заставить горожан платить.

В Екатеринбурге без света остались дворы 234 домов, ранее освещавшихся за счет бюджета. Таким образом чиновники пытаются заставить платить за освещение жильцов, передает "Уралинформбюро".

25 октября 2017 года в гордуме Екатеринбурга состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу темных дворов. Вице-мэр Владимир Гейко заявил, что фонари у дома являются элементом благоустройства и входят в общедомовое имущество. Чиновник также добавил, что если жители примут фонари на баланс и будут финансировать их за счет статьи "содержание общедомового имущества", собирать дополнительные средства на это не потребуется. "Они уже заложены в норматив", - сказал Гейко.

К сказанному вице-мэром депутаты отнеслись скептически."Что касается правовой позиции по отключению: я не услышал неоспоримых доказательств того, что администрация Екатеринбурга верно трактует закон, а Минстрой РФ и департамент госжилнадзора Свердловской области - нет. Заместитель министра господин Чибис четко написал, что опоры освещения в состав общедомового имущества не входят. Ну что ж, очевидно, точку должен поставить суд, куда прокуратура обещала обратиться с иском", - сказал депутат Григорий Вихарев.

Тема уличного освещения в Екатеринбурге остро встала летом 2017 года. Именно в этот период Горсвет начал обесточивать фонари в некоторых жилых кварталах. Обеспокоенные жильцы обратились к депутатам, а те - в Минстрой РФ. Замглавы ведомства Андрей Чибис пояснил в ответном письме, что платить за освещение в темных переулках обязаны городские власти. Чиновники же настаивают, что финансировать работу фонарей должны горожане.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцев отправляют в прокуратуру в поисках света

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