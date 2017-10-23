Екатеринбуржцев отправляют в прокуратуру в поисках светаСегодня в 13:04
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Во дворах.
Первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов настаивает на том, что платить за освещение во дворах должна мэрия. Он заявил об этом "Уралинформбюро" 23 октября 2017 года.
"Освещение улиц оплачивает мэрия. Это входит в расходные полномочия. Хотя варианты возможны. Там, где земли разграничены, входят в придомовую территорию или если фонари устанавливаются на зданиях, в этих случаях собственники платят", - прокомментировал ситуацию чиновник.
Он также добавил, что у жильцов всегда есть рычаги воздействия на администрацию Екатеринбурга: "Прием граждан, обращения, жалобы в надзорные органы, пока однозначного решения не будет принято".
В конце прошлой недели стало известно, что прокуратура Свердловской области собирается подать в суд на администрацию Екатеринбурга за отключение освещения во дворах. Кроме того, в гордуме создана рабочая группа, которая займется решением данного вопроса.
Стоит напомнить, что свет во дворах столицы Урала пропал еще летом. Как выяснилось, городская администрация решила перевести освещение на баланс жильцов многоквартирных домов. После того, как горожане заметили потухшие фонари, они обратились за помощью к депутатам, те - в Минстрой РФ. В ответном письме замглавы ведомства Андрей Чибис тогда пояснил, что платить за освещение в темных переулках обязаны городские власти
Между тем, горожане продолжают жаловаться на темные дворы."Дорожки с пер. Паркового до ул. Уральской не освещены, народу там ходит много, темень такая, что ноги можно поломать. Кстати, рядом с забором детского садика. Ходим со своими личными фонариками", - сообщают читатели "Уралинформбюро" (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
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