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Российским пенсионерам ускорят индексацию пенсийСегодня в 09:36

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Законопроект – в Госдуме.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, изменяющий правила индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2018 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Согласно действующему законодательству, индексация страховых пенсий проходит каждый год 1 февраля по темпу роста цен за прошедший год, а также 1 апреля, исходя из доходов Пенсионного фонда России. Предлагается приостановить эту норму и провести единственную индексацию 1 января 2018 года в более высоком размере.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты РФ Андрея Пудова, принятие документа позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих пенсионеров в России (порядка 30,8 миллионов), а также более полумиллиона неработающих военных пенсионеров.

Он также добавил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 3,7%, что на 0,5% выше уровня предполагаемой инфляции в 2017 году. При этом размер фиксированной выплаты составит 4 982 рублей 90 копеек.

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