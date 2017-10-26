И "Домом Севастьянова".

Екатеринбургский филиал знаменитой московской бани "Сандуны" откроется на улице Куйбышева в 2019 году. Об этом стало известно 26 октября на заседании градсовета Екатеринбурга, где побывал корреспондент "Уралинформбюро".

Пожалуй, ни один другой проект не вызывал у членов градсовета столько живого участия, как "ремейк" "Сандунов", который будет построен на месте не менее знаменитых "Куйбышевских бань". Он разработан коллективом институтом "УралНИИпроект" по заказу партнера "Сандунов" в Уральском регионе ООО "Уральские бани".

Познакомила членов градсовета с проектом сотрудник "УралНИИпроекта" Виктория Шанаурова. По ее словам, старое здание бань, построенное в 1926 году, будет полностью снесено вместе с котельной.

Несмотря на сопротивление екатеринбургских градозащитников, оно не было признано объектом, представляющим культурную и историческую ценность, и не числилось в реестре памятников областного значения.

Заявку председателя правления общественной организации "Уральский хронотоп" Олега Букина, предлагавшего внести "Куйбышевские бани" в реестр, отклонило в сентябре 2017 года областное Управление по охране и использованию объектов культурного наследия.



Здание банного комплекса сегодня... Фото: екатеринбург.рф.

Новое здание будет выполнено в стилистике, близкой к дизайну Дома Севастьянова: угловая ротонда, в которой планируется оборудовать входную группу, и расходящиеся от нее два корпуса, в которых разместятся помывочные отделения, массажные залы, бассейны, кабинеты красоты, лавка фирменных товаров "Сандунов".



... и после 2019 года. Заметим, уже без телебашни на заднем плане. Фото: екатеринбург.рф.

В нефе, обращенном во двор, будут оборудованы вспомогательные помещения кухни и прачечной. На третьем этаже здания планируется оборудовать комплекс офисных и технических помещений, гардеробные обслуживающего персонала, кафе-бар и комнату переговоров. В перспективе заказчик собирается построить во дворе бани вторую очередь комплекса, но его функциональная принадлежность пока не проработана. На первом этапе строительства двор будет отдан под парковки и газоны с зелеными насаждениями.

Как пояснил директор института "УралНИИпроект" Александр Долгов, архитектурный облик екатеринбургских "Сандунов" продуман так, чтобы здание не выбивалось из окружающего градостроительного ландшафта. В частности, оно не будет конфликтовать с расположенными по соседствую памятниками истории и архитектуры: усадьбой Рязановых и домом Железнова. Его высота не превысит 17,7 метра, а фасад будет оформлен в классическом стиле с элементами эклектики, характерной для архитектуры конца XIX века.

Кроме того, разработчики эскизного проекта позаботились и о транспортной сети вокруг здания. Так, они предлагают расширить на этом участке улицу Куйбышева, чтобы оборудовать еще одну полосу для поворота направо, не мешая потокам машин, идущим со стороны пересечения Куйбышева и Гоголя. А между улицей Розы Люксембург и набережной Исети авторы проекта предлагают проложить пешеходный маршрут, который соединит два религиозных объекта: православный Свято-Троицкий собор и иудейскую синагогу.

Члены градсовета не стали особо придираться к фасадному решению, хотя и отметили в нем некоторые излишества (например, игривые вазоны на крыше здания). Куда больший скепсис вызвали у участников обсуждения интерьеры будущих "Сандунов". Так, по мнению архитектора Григория Мазаева, они напоминают "заводскую помывочную".

"Здесь должен быть дворец водных наслаждений, а не шайки со скамеечками," — экспрессивно резюмировал Мазаев. По его мнению, на первом этаже нужно разместить просторный бассейн со стеклянным куполом и коринфскими колоннами, а не прачечную.

Однако большинство членов градсовета не были столь категоричны в оценках. По мнению вице-мэра по вопросам строительства и землепользования Аркадия Белышева, "Сандуны" имеют сложившийся исторический облик и, что немаловажно, собственные технологии, и стали своего рода "иконой банного творчества". При этом Белышев предложил приспособить стоящую по соседству усадьбу Рязановых под учреждения медицинской направленности: спа-салоны и косметические клиники.

Некоторую ноту ясности внес в обсуждение исполнительный директор ООО "Уральские бани" Дмитрий Кулик. Поскольку банный комплекс строится в рамках франшизы, его интерьеры должны передавать дух и стилистику московских "Сандунов" и поддерживать традиции русской банной культуры, заявил он.

Следует добавить, что договор франшизы между "Уральскими банями" и "Сандуновскими банями" был заключен в 2016 году. Судя по всему, это будет отнюдь не дешевое заведение. Как сообщил Дмитрий Кулик в беседе с "Уралинформбюро", удовольствие попариться в екатеринбургских "Сандунах" обойдет посетителям минимум в 1 000 рублей за один раз.

Но назвать "Сандуны" вип-заведением будет неправильно, считает Кулик. "Баня рассчитана на обслуживание всех категорий населения, — пояснил он в беседе с корреспондентом агентства. — Но будут предусмотрены разные разряды обслуживания. Возможно, учредим семейные и "социальные" тарифы".

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