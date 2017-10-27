Морального вреда.

Житель поселка Карабашка (Тавдинский ГО) заплатит 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации семье 10-летней девочки. Ребенка в августе 2017 года покусала его собака.

Мужчина выпустил пса прогуляться без намордника. Оставшись без присмотра, животное напало на школьницу.

"Согласно заключению судебно-медицинского освидетельствования следует, что у девочки установлены телесные повреждения в виде обширной укушенной скальпированной раны затылочной области, рваной раны левой ушной раковины, левого плеча, которые расценены как причинившие легкий вред здоровью", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

За нарушение правил содержания домашних животных мужчина заплатит административный штраф в размере 1 000 рублей. Также прокурор направил иск о возмещении 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Тавдинский районный суд исковое заявление удовлетворил в полном объеме. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Стоит отметить, что безответственность собаководов часто приводит к трагедиям. В феврале 2017 года в свердловской деревне Пальмино на детской площадке 7-летнюю девочку растерзали две собаки, которых также выпустили на свободный выгул. 12 октября над хозяевами псов-убийц стартовал суд.

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