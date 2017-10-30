По Макаровскому мосту пустили трамваиСегодня в 19:34
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Но только 1 маршрута.
Трамваи возобновили движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге 30 октября. Сейчас по этому участку дороги курсирует маршрут № 21, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации. Примерно через месяц на мосту установят оборудование для реверсивного движения. Это позволит запустить еще один маршрут – №3 – в обратном направлении.
По требованиям безопасности единовременно на мосту может находиться только один трамвайный вагон. Двигаться он должен со скоростью не более 10 километров в час. Поэтому работу продолжат только два маршрута. Семь других, ранее пролегавших по Макаровскому мосту, будут двигаться по временной схеме.
Стоит отметить, ранее трамваи планировали пустить там не раньше ноября.
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