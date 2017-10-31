А обещали – 25 октября.

Трамваи по отремонтированной улице Татищева должны пойти в первой декаде ноября. Об этом в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" сообщил замглавы мэрии по вопросам благоустройства Евгений Архипов. Само строительство трамвайных путей завершено давно. Сейчас идет этап согласования изменений в электросети.

"Как только пройдем все этапы согласования и этап приемки работ, тогда и запустим трамваи. Я думаю, все это должно произойти в течение 7-10 дней", – заявил Архипов.

Ранее трамваи по Татищева обещали пустить 25 октября, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Запуску в Екатеринбурге трамваев по Татищева мешают "юридические вопросы"