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Свердловские власти готовятся к лихорадке Нила перед ЧМ-2018Сегодня в 11:08

А в Санкт-Петербурге озаботились кормом для собак.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года власти российских регионов, где пройдут матчи, озадачились покупкой неожиданных товаров. На сайте госзакупок появилось сразу два таких лота, передает "Уралинформбюро".

Так, в Свердловской области покупают реагенты и расходные материалы для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе конго-крымской лихорадки, лихорадки Нила и Ханта на период проведения мундиаля. Заказчиком выступает МАУ "Клинико-диагностический центр" Екатеринбурга. Начальная цена контракта – 88,5 тысяч рублей. Аукцион состоится 9 ноября 2017 года.

В Санкт-Петербурге озадачились покупкой сухого корма суперпремиум класса для служебных собак в целях подготовки и проведения ЧМ-2018. На сумму свыше 500 тысяч рублей планируется купить более двух тонн корма для взрослых собак крупных и средних пород, в том числе и для животных с чувствительным пищеварением. Заказчиком выступает Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Торги пройдут 13 ноября 2017 года.

Стоит напомнить, что ранее власти Екатеринбурга объявили тендер на покупку техники почти на 10 миллионов рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
И оно нам надо? Сегодня в 11:49

Во-во, что и следовало доказать-заразу всякую навезут в страну, не говоря же о том, сколько бабла в стадион вложили

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