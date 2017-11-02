Горожане жалуются на отсутствие Интернета.

Жители Нижнего Тагила, проживающие в районе Выя и Красный Камень, вновь жалуются на отсутствие Интернета. Как рассказали "Уралинформбюро" в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), утром 1 ноября неизвестные повредили волоконно-оптические линии связи в городе. На отрезке улицы Космонавтов от Фрунзе до Быкова зафиксирован обрыв проводов, расположенных на опорах, принадлежащих МУП "Тагильский трамвай".

"Кабель был размещен на столбах по договору аренды, денежные средства исправно вносились, но, несмотря на договоренности, ВОЛС были демонтированы без предупреждения. В настоящее время в интересах абонентов и в целях восстановления линии связи, кабель протянут через крыши зданий. Подсчитывается сумма ущерба", - сообщили в ассоциации.

По данным УралАОС, демонтаж ВОЛС производился в рамках реализации проекта "Светлый город", который направлен на модернизацию уличного освещения и сопровождается заменой опор. На трамвайных столбах также размещены фонари. В ассоциации отмечают, что в администрации Нижнего Тагила, том числе сам глава города Сергей Носов, заявляли, что демонтаж ВОЛС с трамвайных столбов производиться не будет.

Это не первый случай повреждения ВОЛС в Нижнем Тагиле. Так, в конце сентября были повреждены волоконно-оптические линии связи оператора ООО "Эрланг". От абонентов стали поступать жалобы об отсутствии телефонной связи и доступа к интернету. По данным УралАОС, компания пострадала от действий ООО "Энергостройсервис", сотрудники которой демонтировали кабель с уличных опор освещения. Сумма причиненного ущерба составила 324 тысячи 760 рублей.

Стоит напомнить, что в Нижнем Тагиле внедряется новая система городского наружного освещения. Реализацией проекта "Светлый город" занимается холдинг "Швабе", который, по данным ассоциации, привлекает к работам субподрядчиков, в том числе ООО "Энергостройсервис".



Фото: УралАОС

В УралАОС отмечают, что направили официальное обращение в мэрию и правоохранительные органы по факту повреждения линий связи.

"Уралинформбюро" в конце сентября также направило официальный запрос в администрацию Нижнего Тагила с просьбой дать комментарий по реализации проекта "Светлый город" и жалобам провайдеров, однако ответа от чиновников так и не поступило.

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