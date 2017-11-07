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В Нижнем Тагиле перекроют улицы ради бандитских перестрелок Сегодня в 09:40

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И взрывов.

На время съемок картины Сергея Урсуляка "Ненастье" в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по семи улицам. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте города, дороги будут перекрывать 7-10 ноября, передает "Уралинформбюро".

Сегодня с 07.30 до 13.30 нельзя будет проехать по улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса), с 09.00 до 17.00 – по улице Балакинской (от Индустриальной до дома №34 по Балакинской).

8 ноября с 09.00 до 17.00 будет недоступна для автомобилистов дорога на Верхнюю Черемшанку (от Быкова до Кленовой).

9 ноября с 07.00 до 12.30 перекроют улицу Октябрьской революции (от Газетной до Циолковского), а также Фестивальную улицу (от Кулибина до пересечения Красногвардейской – Садоводов) с 09.00 до 17.00.

10 ноября с 8 утра до 14.00 закрыты будут Больничный переулок и улица Балакинская на участке от Землячки до Гвардейской.

Стоит напомнить, что для съемок 8-серийного фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова ранее в Нижнем Тагиле искали "бандитские авто" – отечественные машины и иномарки 80-х и начала 90-х годов выпуска.

Ранее по теме:
Иванов устраивает кастинг бандитских авто в Путинграде

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