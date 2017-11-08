Девушка покалечилась на велопрогулке в Таиланде.

Туристка из Челябинска, получившая серьезную травму в Таиланде, нуждается в очередной операции. Девушка уже перенесла две трепанации черепа, но вскоре понадобится удалить гематомы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой.

За помощью к омбудсмену обратился муж пострадавшей девушки. Из-за длинных выходных он не мог связаться с представителями российского минздрава. Тем временем, 7 ноября у туристов вышел страховой лимит. Дальше оплачивать пребывание в больнице придется самостоятельно.

Для транспортировки девушки нужен спецборт МЧС. Маргарита Павлова направила обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой ускорить решение вопроса о выделении борта.

Челябинская туристка пострадала в конце октября. У ее велосипеда отказали тормоза, и девушка сильно ударилась головой. Сейчас она в коме.

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