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На Среднем Урале завершается строительство трех долгостроевСегодня в 11:25

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Дольщики получат ключи до конца года.

До конца года в Свердловской области завершится строительство еще трех долгостроев. Ход работ на проблемных стройках в Березовском, Первоуральске, Арамиле и Екатеринбурге обсудили на заседании координационной комиссии по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики региона.

Как рассказал министр строительства области Михаил Волков, в Екатеринбурге на прошлой неделе завершилось строительство жилого дома на Червонной, 19. Заселение ожидается в ближайшее время. Еще один долгострой – 25-этажный дом на Постовского, 6 практически готов к сдаче. На декабрь запланировано получение разрешительных документов, после чего квартиры начнут передавать собственникам.

Также до конца года будет сдан второй дом жилого комплекса "Березки" в Березовском. В настоящее время там монтируются витражи и заканчивается внутренняя отделка общих мест пользования.

"Почти готов к вводу в эксплуатацию и дом по адресу Шевелева, 1: на площадке заканчиваются внутренние и отделочные работы, идут процедуры согласования. Ожидается, что он будет сдан в первом квартале 2018 года", - уточнили в департаменте.

Кроме того, была озвучена информация по первоуральскому ЖК "Оптимист", где среди пострадавших много бюджетников и пенсионеров. Директор САИЖК (новый застройщик дома) Александр Комаров рассказал, что агентство ведет разъяснительную работу с дольщиками по заключению новых договоров. Больше половины пострадавших – 67 человек из 101 уже подписали необходимые документы.

Аналогичная ситуация – с дольщиками, купившими квартиры в Екатеринбурге на Щербакова, 20. Пострадавшим предлагается оформить право собственности на квартиры в уже готовом доме на улице Рощинской. Из 101 участника долевого строительства 53 согласились на обмен и уже выбрали квартиры, 14 еще выбирают. Несколько человек решили дождаться окончания строительства дома.

Стоит отметить, что за последние 5 лет в эксплуатацию были введены 49 проблемных домов. Долгожданные квартиры получили почти пять тысяч уральцев.

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