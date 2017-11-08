Памятник Ельцину в Екатеринбурге попытался сжечь ополченец ДНРСегодня в 16:31
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"Уволенный из армии по дурке".
Стали известны подробности биографии несостоявшегося поджигателя памятника Ельцину в Екатеринбурге. О нацболе Игоре Щуке рассказал его давний знакомый, журналист Аркадий Бабченко.
"Он сам из Беларуси, принимал участие во всех протестных акциях. Когда его поймал центр "Э", то отвез в Беларусь, и там его насильно оприходовали в армию. Служить Родине пассионарий Щука категорически не хотел и тут же нашел у себя кучу всевозможных болезней - от туберкулеза до психических расстройств. И откосил таки! Через полгода его демобилизовали из белорусской армии по-моему именно по дурке.
Но как только началась оккупация Украины, туберкулезы, психические заболевания и пацифистские взгляды совершенно не помешали Щуке в первых рядах ломануть на Донбасс строить там русский мир. Был в Луганске командиром какого-то милицейского то ли взвода, то ли аж целого отряда", - написал на своей странице в Facebook Бабченко (здесь и далее орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Однако в скором времени "строителей счастливого нового мира" вытеснили из Луганска.
"Теперь антифашист пацифист уволенный из армии по дурке будущий бывший командир милицейского террористического отряда сядет на родине русского мира, за который он так радостно сражался в рядах ненавистных ему слуг режима, которые теперь и посадят его за попытку поджога памятника Ельцину, который он так и не поджог. Инфантилизм и идиотия", - подытожил Бабченко.
Как ранее писало "Уралинформбюро", утром 7 ноября 2017 года 31-летний Щука предпринял попытку поджога памятника экс-президенту Борису Ельцину. Его вовремя остановили охранники музея. В настоящее время мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".
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