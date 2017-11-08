Пока только двум.

С 1 декабря 2017 года в Екатеринбурге изменятся схемы движения двух троллейбусных маршрутов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе движения ЕТТУ, маршрут №3, начинающийся на Коммунистической, будет заканчиваться на остановке Крауля, вместо привычной Посадской. А маршрут №17 больше не будет пролегать по улице Малышева до остановки Крауля - усатые машины станут разворачиваться у Центральной гостиницы, как "восемнадцатые".

В ТТУ подчеркнули, что подобное "обрезание" позволит избавиться от дублирующих маршрутов.

Стоит отметить, что сокращение последних стало основой для транспортной реформы уральской столицы.