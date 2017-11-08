Екатеринбургским троллейбусам "обрежут" маршрутыСегодня в 16:19
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Пока только двум.
С 1 декабря 2017 года в Екатеринбурге изменятся схемы движения двух троллейбусных маршрутов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе движения ЕТТУ, маршрут №3, начинающийся на Коммунистической, будет заканчиваться на остановке Крауля, вместо привычной Посадской. А маршрут №17 больше не будет пролегать по улице Малышева до остановки Крауля - усатые машины станут разворачиваться у Центральной гостиницы, как "восемнадцатые".
В ТТУ подчеркнули, что подобное "обрезание" позволит избавиться от дублирующих маршрутов.
Стоит отметить, что сокращение последних стало основой для транспортной реформы уральской столицы.
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Полное безобразие с решением транспортного департамента Администрации города. Назовите дублирующий маршрут какого-то транспорта от ул. Токарей до ж\д вокзала. Его нет. Была маршрутка № 34, ранее также снята. Так как добираться?ответить
Здравствуйте! Полное безобразие, которое творите вы, транспортный департамент Администрации города Екатеринбург с обрезанием тр.маршрута № 17. Назовите дублирующий маршрут на пути от ул. Токарей до жд. вокзала, Храма на крови, ТЮЗа. Его нет. Была хотя бы маршрутка № 34, уже год, как снята. Так, как же добраться?ответить
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