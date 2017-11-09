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Минсоцполитики не пошло на мировую с отрезавшей грудь екатеринбурженкойСегодня в 12:02

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Судьбу отнятых детей решит облсуд.

Министерство социальной политики Свердловской области отказалось идти на мировую с Юлией Савиновских, у которой забрали двух приемных детей после операции по удалению груди. Официальный ответ ведомства на своей странице выложил адвокат екатеринбурженки Алексей Бушмаков, сообщает "Уралинформбюро".

"Поскольку административные ответчики возражают против доводов апелляционной жалобы … прекращение административного спора… не представляется возможным", – гласит документ.

Стоит напомнить, женщина требует вернуть ей приемных детей. В августе опека забрала их, посчитав, что женщина собирается сделать операцию по смене пола. Савиновских заверяет, что подобного намерения не имела, обратилась в суд, но дело проиграла. В октябре она подала апелляцию и написала на сотрудников опеки заявление в полицию: те, по словам екатеринбурженки, проникли в ее квартиру незаконно и угрожали ей.

Ранее по теме:
Удалившая грудь екатеринбурженка поборется за отнятых детей в облсуде

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