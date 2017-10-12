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Удалившая грудь екатеринбурженка поборется за отнятых детей в облсудеСегодня в 09:57

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Женщина подала апелляцию

Екатеринбурженка Юлия Савиновских, лишенная приемных детей после операции по удалению груди, подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

20 сентября инстанция вынесла решение в пользу органов опеки. Представители соцслужб изъяли из семьи Савиновских двух приемных детей после операции. Опека посчитала, что Юлия намерена сменить пол. Как заявляет сама женщина, подобного намерения у нее никогда не было. На сотрудников спецслужб она подала в суд, но иск проиграла.

В октябре Савиновских написала заявление в полицию: по ее мнению специалисты проникли в ее квартиру незаконно и угрожали.

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