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Памятник Путину установили на Южном Урале к его приездуСегодня в 13:37

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Из бронзы и с лыжами.

В Челябинской области появился бронзовый Владимир Путин. Памятник президенту России установили на горнолыжном комплексе "Аджигардак".

Глава государства изображен в спортивном костюме с лыжами в руках. Примечательно, что авторы скульптуры решили добавить Владимиру Владимировичу роста: высота памятника составляет 1,8 метра, тогда как на самом деле президент на 10 сантиметров ниже.

Как сообщается в официальной группе спортивного комплекса в соцсети "ВКонтакте", скульптуру установили в качестве благодарности Путину за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни. Официальное открытие объекта назначено на 25 ноября, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что установка памятника совпала с приездом Владимира Путина в Челябинск. Глава государства принимает участие в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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