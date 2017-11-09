Из бронзы и с лыжами.

В Челябинской области появился бронзовый Владимир Путин. Памятник президенту России установили на горнолыжном комплексе "Аджигардак".

Глава государства изображен в спортивном костюме с лыжами в руках. Примечательно, что авторы скульптуры решили добавить Владимиру Владимировичу роста: высота памятника составляет 1,8 метра, тогда как на самом деле президент на 10 сантиметров ниже.

Как сообщается в официальной группе спортивного комплекса в соцсети "ВКонтакте", скульптуру установили в качестве благодарности Путину за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни. Официальное открытие объекта назначено на 25 ноября, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что установка памятника совпала с приездом Владимира Путина в Челябинск. Глава государства принимает участие в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.