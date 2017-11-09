Новая выставка вооружений "бабахнет" под Нижним Тагилом на пару с ЧМ-2018Сегодня в 16:17
- Текст
За 30 миллионов рублей.
Министерство промышленности и науки Свердловской области определилось с месяцем проведения обновленной выставки вооружений. Она будет называться "Диверсификация-2018" и состоится под Нижним Тагилом на полигоне "Старатель", где раньше проходила Russia Arms Expo (RAE), передает "Уралинформбюро".
"С сентябрем мы сразу не соглашались, так как в конце августа проходит мощная военная международная выставка "Армия" и все наши предприятия в ней участвуют, так что в сентябре сложно будет их снова собрать вместе. В ноябре с выставкой выходить нельзя - у нас погоды нет, а "Старатель" - открытый полигон. В июле у нас ИННОПРОМ, и поэтому остался только июнь", - пояснил и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
По данным министерства, мероприятие будет "со своими особенностями и с максимальной пользой для военно-промышленного комплекса страны". На организацию международной армейской выставки из облбюджета потратят 30 миллионов рублей. Именно в такую сумму в 2017 году обошлось региону празднования Дня танкиста, который провели под Путинградом из-за переноса RAE в подмосковный парк "Патриот".
Точная дата проведения "Диверсификации-2018" еще будет согласовываться с Москвой. По словам Зеленкина, федеральным чиновникам важно, чтобы по времени уральская выставка вооружений не совпала с питерским экономическим форумом. Но она, скорее всего, "наложится" на другое массовое мероприятие, которое состоится в июне в Екатеринбурге - чемпионат мира по футболу.
Стоит отметить, что мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Столица Урала примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.
Ранее по теме:
Нижнему Тагилу вернут выставку вооружения
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:53
В Перми эвакуировали 7 торговых центров
Причины не называют.Сегодня в 18:50
Мэрия Екатеринбурга "отвоевала" землю для школы-гиганта
Кто ее построит, решит тендер.Сегодня в 18:43
В центре Ижевска в жилом доме прогремел взрыв
Спасатели ищут под завалами людей.Сегодня в 18:42
Свердловские сыщики проведут свою проверку обстоятельств ДТП в Ярославской области
Под прицелом - должностные лица.Сегодня в 18:35
МОК отобрал у России еще две медали Сочи-2014
И пожизненно дисквалифицировал четырех лыжников.Сегодня в 18:23
Трупы двух соликамских студентов нашли в заведенной машине
Они задохнулись.Сегодня в 18:12
Собчак ищет для свердловского штаба "самого классного" руководителя
И кабинет для него.Сегодня в 18:01
Дыры в свердловских трубах "заткнут" концессией
Теперь вода подорожает?Сегодня в 17:53
Зауралье отгородилось от челябинских свиней
Больных африканской чумой.Сегодня в 17:44
Экс-спикер думы Путинграда отказался от кресла мэра Горноуральского ГО
Маслов нашел другую работу.Сегодня в 17:33
Откусивший знакомой уши и нос курганец объявлен в розыск
Он сбежал из города.Сегодня в 16:59
Алтаец сел на 15 лет за убийство тюменки ради медалей
Женщине было 90 лет.Сегодня в 16:58
Похоронщиков-частников выгонят с рынка
По "завету" Путина.Сегодня в 16:53
В Челябинске воспитатель детсада "отработает" издевки над малышами
Ей запретили работать с детьми.Сегодня в 16:51
Свердловские коммунальщики отправили на свалку 1002 лифта
И заменили их новыми.
Главные новости
- Сегодня в 18:43В центре Ижевска в жилом доме прогремел взрыв
- Сегодня в 18:12Собчак ищет для свердловского штаба "самого классного" руководителя
- Сегодня в 18:01Дыры в свердловских трубах "заткнут" концессией
- Сегодня в 16:17Новая выставка вооружений "бабахнет" под Нижним Тагилом на пару с ЧМ-2018
- Сегодня в 15:37Слухи о терроризирующих Екатеринбург педофилах оказались реальностью
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".