За 30 миллионов рублей.

Министерство промышленности и науки Свердловской области определилось с месяцем проведения обновленной выставки вооружений. Она будет называться "Диверсификация-2018" и состоится под Нижним Тагилом на полигоне "Старатель", где раньше проходила Russia Arms Expo (RAE), передает "Уралинформбюро".

"С сентябрем мы сразу не соглашались, так как в конце августа проходит мощная военная международная выставка "Армия" и все наши предприятия в ней участвуют, так что в сентябре сложно будет их снова собрать вместе. В ноябре с выставкой выходить нельзя - у нас погоды нет, а "Старатель" - открытый полигон. В июле у нас ИННОПРОМ, и поэтому остался только июнь", - пояснил и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

По данным министерства, мероприятие будет "со своими особенностями и с максимальной пользой для военно-промышленного комплекса страны". На организацию международной армейской выставки из облбюджета потратят 30 миллионов рублей. Именно в такую сумму в 2017 году обошлось региону празднования Дня танкиста, который провели под Путинградом из-за переноса RAE в подмосковный парк "Патриот".

Точная дата проведения "Диверсификации-2018" еще будет согласовываться с Москвой. По словам Зеленкина, федеральным чиновникам важно, чтобы по времени уральская выставка вооружений не совпала с питерским экономическим форумом. Но она, скорее всего, "наложится" на другое массовое мероприятие, которое состоится в июне в Екатеринбурге - чемпионат мира по футболу.

Стоит отметить, что мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Столица Урала примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.

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