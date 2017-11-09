×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новая выставка вооружений "бабахнет" под Нижним Тагилом на пару с ЧМ-2018Сегодня в 16:17

  • Текст

За 30 миллионов рублей.

Министерство промышленности и науки Свердловской области определилось с месяцем проведения обновленной выставки вооружений. Она будет называться "Диверсификация-2018" и состоится под Нижним Тагилом на полигоне "Старатель", где раньше проходила Russia Arms Expo (RAE), передает "Уралинформбюро".

"С сентябрем мы сразу не соглашались, так как в конце августа проходит мощная военная международная выставка "Армия" и все наши предприятия в ней участвуют, так что в сентябре сложно будет их снова собрать вместе. В ноябре с выставкой выходить нельзя - у нас погоды нет, а "Старатель" - открытый полигон. В июле у нас ИННОПРОМ, и поэтому остался только июнь", - пояснил и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

По данным министерства, мероприятие будет "со своими особенностями и с максимальной пользой для военно-промышленного комплекса страны". На организацию международной армейской выставки из облбюджета потратят 30 миллионов рублей. Именно в такую сумму в 2017 году обошлось региону празднования Дня танкиста, который провели под Путинградом из-за переноса RAE в подмосковный парк "Патриот".

Точная дата проведения "Диверсификации-2018" еще будет согласовываться с Москвой. По словам Зеленкина, федеральным чиновникам важно, чтобы по времени уральская выставка вооружений не совпала с питерским экономическим форумом. Но она, скорее всего, "наложится" на другое массовое мероприятие, которое состоится в июне в Екатеринбурге - чемпионат мира по футболу.

Стоит отметить, что мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Столица Урала примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.

Ранее по теме:
Нижнему Тагилу вернут выставку вооружения

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×