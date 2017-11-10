В лавку Стерлигова.

С входной двери пермского магазина российского предпринимателя Германа Стерлигова исчезла табличка с нецензурной надписью, запрещающей вход в заведение людям нетрадиционном сексуальной ориентации. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

В сентябре горожане обратились в полицию, пожаловавшись на табличку. Сначала дело возбуждать отказались, не найдя правонарушения, но после вмешательства прокуратуры административное производство все же начали.

"Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУМВД по Пермскому краю, надпись на табличке носит выраженный ненормативный характер", – подчеркнули в аппарате омбудсмена.

Ранее Герман Стерлигов объявил о решении свернуть бизнес в Москве и продать магазины. В столице и Подмосковье у предпринимателя пять торговых точек фермерских продуктов "Хлеб / Cоль", три – в Санкт-Петербурге, две в Краснодаре и по одной в Воронеже, Кирове и Перми. Одна буханка хлеба в лавках Стерлигова стоит более 1,5 тысячи рублей.

Ранее по теме:

Пермским геям отказали в хлебе и соли