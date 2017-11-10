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Студенты готовы оставить общежития на время ЧМ-2018Сегодня в 18:02

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Если им оплатят съемные квартиры.

Российский студенческий союз нашел решение проблемы с выселением студентов из общежитий на время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сопредседатель организации Василий Михайлов предложил выплатить учащимся компенсации. Это позволит молодежи снять жилье, оставшись в городах на время проведения игр, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РСС.

"Большое количество студентов переживает, что лишается возможности присутствовать на чемпионате, так как стоимость проживания в частных квартирах вырастет в несколько раз. Нельзя лишать российских студентов права присутствовать на ЧМ-2018", - подчеркнул В.Михайлов.

Ранее Российский студенческий союз направил в кабинет министров просьбу не допустить принудительного выселения студентов из общежитий. Соответствующие жалобы поступили из вузов Нижнего Новгорода, Самары, Саранска и Екатеринбурга, где со ссылкой на рекомендации федеральных ведомств уже меняют учебные программы и расписание экзаменов. В освободившихся раньше времени "общагах" планируется расселить сотрудников МВД, которые будут обеспечивать безопасность на играх мундиаля.

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