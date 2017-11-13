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В Перми закрылся "антигейский" магазин Германа СтерлиговаСегодня в 15:52

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Чтобы открыться на новом месте.

В Перми вслед за снятой с дверей магазина "Хлеб и соль" Германа Стерлигова табличкой, запрещавшей вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, исчезла и сама торговая точка. Магазин на Комсомольском проспекте, 90 на днях опустел. Многие горожане связывают это с требованием прокуратуры убрать с витрины "нецензурную" вывеску.

Как сообщила "Уралинформбюро" представительница крестьянской лавки, "Хлеб и соль" действительно не работает, однако уже скоро магазин распахнет свои двери по новому адресу.

Скорее всего, Герман Стерлигов нашел-таки место для избы-пекарни. Объявление "Ищем место под избу-пекарню в центре Перми" было размещено в соцсетях в конце октября.

Стоит отметить, что ранее владелец сети "Хлеб и соль" объявил о решении свернуть бизнес в Москве и продать магазины. В столице и Подмосковье насчитывается пять торговых точек фермерских продуктов "Хлеб / Cоль", три – в Санкт-Петербурге, две в Краснодаре и по одной в Воронеже, Кирове и Перми. Одна буханка в крестьянских лавках Стерлигова стоит дороже 1 500 рублей.

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