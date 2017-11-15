На сутки.

Жителей Тюмени ожидают "сухие" сутки. Завершение работ по подключению нового участка магистрального водопровода по улицам Ставропольская – Шахтеров обернется отсутствием водоснабжения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Тюмень Водоканала".

"В связи с предстоящими работами с 09.00 15 ноября до 09.00 16 ноября будет отсутствовать водоснабжение в границах улиц: Червишевский тракт – Сибирская - Николая Чаплина - Демьяна Бедного – Депутатская – Мельникайте - Федюнинского. Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут отмечать в границах от улицы Широтной до Транссибирской железной дороги, между улицами Молодежной - Чаплина и Олимпийской", - уточнили в компании.



Фото: Тюмень Водоканал / Район под подключение.

Там также добавили, что своевременно предупредили все управляющие компании и ТСЖ, которые должны разместить объявления на домах и проинформировать жителей о предстоящих перебоях с водой.

Стоит напомнить, что о возможных перебоях жителей Тюмени предупреждали 10 ноября. Тогда в коммунальных передрягах оказалась виновата природа. В реке Тура образовалась так называемая шуга — мелкие частички льда в толще воды, серьезно осложнившие работу речного водозабора.

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