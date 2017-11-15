×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жители Тюмени вновь останутся без воды14 ноября в 17:45

  • Текст

На сутки.

Жителей Тюмени ожидают "сухие" сутки. Завершение работ по подключению нового участка магистрального водопровода по улицам Ставропольская – Шахтеров обернется отсутствием водоснабжения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Тюмень Водоканала".

"В связи с предстоящими работами с 09.00 15 ноября до 09.00 16 ноября будет отсутствовать водоснабжение в границах улиц: Червишевский тракт – Сибирская - Николая Чаплина - Демьяна Бедного – Депутатская – Мельникайте - Федюнинского. Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут отмечать в границах от улицы Широтной до Транссибирской железной дороги, между улицами Молодежной - Чаплина и Олимпийской", - уточнили в компании.


Фото: Тюмень Водоканал / Район под подключение.

Там также добавили, что своевременно предупредили все управляющие компании и ТСЖ, которые должны разместить объявления на домах и проинформировать жителей о предстоящих перебоях с водой.

Стоит напомнить, что о возможных перебоях жителей Тюмени предупреждали 10 ноября. Тогда в коммунальных передрягах оказалась виновата природа. В реке Тура образовалась так называемая шуга — мелкие частички льда в толще воды, серьезно осложнившие работу речного водозабора.

Ранее по теме:
Природный катаклизм поставил Тюмень на грань коммунального коллапса

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×