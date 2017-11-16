Еще 14 улиц Екатеринбурга получат "выделенки"Сегодня в 09:19
- Текст
С видеофиксаторами нарушений.
Четырнадцать улиц Екатеринбурга в 2018 году будут оборудованы выделенными полосами для движения общественного транспорта. Об этом 15 ноября на заседании Ассоциации "Города Урала" сообщил председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.
По словам чиновника, для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA. Кроме того, на этих маршрутах будут установлены приборы видеофиксации нарушений ПДД. Один из таких комплексов недавно был установлен на улице Белинского и, по словам Игоря Федотова, уже себя окупил.
Следует отметить, что внедрение "выделенки" на маршрутах общественного транспорта в столице Урала уже началось. На данный момент в Екатеринбурге такие полосы имеются на 11 отрезках УДС.
Также Федотов напомнил о грядущем в июле 2019 года сокращении количества маршрутов общественного транспорта с нынешних 127 до 68. По его словам, в столице Урала через два года останется всего 45 автобусных, 11 троллейбусных и 12 трамвайных маршрутов. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", идея "урезания" маршрутной сети с подачи горадминистрации была разработана компанией "Город PRO" в конце 2016 года.
Необходимость "транспортной реформы" ее авторы мотивировали перегруженностью улично-дорожной сети, дублированием маршрутов, низкой скоростью передвижения транспорта по городу в часы пик из-за образующихся пробок, а также изношенностью автобусного, троллейбусного и трамвайного парков. Изначально ее реализация была намечена на июль 2017 года, однако из-за протестов горожан старт "транспортной реформы" был отодвинут на 2 года.
Ранее по теме:
Екатеринбуржцы недосчитаются 99 маршрутов
Маршрутовредительство
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:12
Свердловскому экс-министру экономики грозит "уголовка"
За превышение полномочий.Сегодня в 10:02
Из российской армии выгоняют толстяков
С 3 и 4 степенью ожирения.Сегодня в 10:02
В уральский поселок Лесной пришел газ
Для жителей это стало настоящим праздником.Сегодня в 10:02
Перу и Австралия заскочили на подножку ЧМ-2018
Известны все команды-участницы мундиаля.Сегодня в 09:34
Торговый дом ММК удостоился нескольких профессиональных наград
В трех конкурсах.Сегодня в 09:29
Поезд насмерть сбил мужчину на востоке Екатеринбурга
Погибший шел в наушниках.Сегодня в 09:23
Экс-владелец "Уралкалия" избавился от да Винчи за рекордную сумму
После четырех лет владения.Сегодня в 09:19
Еще 14 улиц Екатеринбурга получат "выделенки"
С видеофиксаторами нарушений.Сегодня в 08:57
Россиян не впечатлили прелести "пельмешки" Юли Михалковой
Одна надежда - на экспертов.Сегодня в 08:51
В Екатеринбурге столкнулись двигавшиеся на "зеленый" иномарки
Лоб в лоб.Сегодня в 08:31
Виновницу гибели "пьяного мальчика" приговорили к трем годам колонии
Алисова будет обжаловать приговор.Сегодня в 08:13
"Победа" разрешила проносить на борт ручную кладь любой массы
Но определенных размеров.15 ноября в 22:16
Оппонент Ельцина поборется с Путиным за президентство
Бабурина выдвигает "Российский общенародный союз".15 ноября в 20:05
Суд признал сбившую "пьяного мальчика" Ольгу Алисову виновной
Идет оглашение приговора.15 ноября в 19:24
Американские бизнесмены верят в Средний Урал
И продумывают бизнес-проекты.
Главные новости
- Сегодня в 10:02Из российской армии выгоняют толстяков
- Сегодня в 09:19Еще 14 улиц Екатеринбурга получат "выделенки"
- Сегодня в 08:31Виновницу гибели "пьяного мальчика" приговорили к трем годам колонии
- 15 ноября в 22:16Оппонент Ельцина поборется с Путиным за президентство
- 15 ноября в 18:11Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.