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Екатеринбургским чиновникам придется стереть выделенные полосыСегодня в 12:12

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Для общественного транспорта.

Администрации столицы Среднего Урала придется демаркировать дорожную разметку, обозначающую границы выделенной полосы для общественного транспорта. Соответствующее решение 16 ноября 2017 года вынес Свердловский областной суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее свердловское УГИБДД посчитало, что выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург создают конфликт транспортных и пешеходных потоков, и вынесло предписание о ликвидации полос. Не согласившись с этим, городские чиновники обратились в Ленинский райсуд, однако тот разрешил спор в пользу правоохранителей.

Мэрия подала апелляцию в областной суд, сославшись на неверное истолкование судом первой инстанции ГОСТа. В ходе судебного рассмотрения решение Ленинского суда нашло подтверждение.

Стоит отметить, что, несмотря на это, в Екатеринбурге продолжается работа по оборудованию улиц выделенными полосами для движения общественного транспорта. Нововведение ожидает 14 городских улиц.

Ранее по теме:
Еще 14 улиц Екатеринбурга получат "выделенки"

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