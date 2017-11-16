В конкурсе лучших городских стратегий.

Томск и Казань стали победителями конкурса муниципальных стратегий развития городов России до 2030 года. Об этом стало известно 16 ноября на одной из площадок форума "Города России-2030: перекрестки возможностей". Организаторами конкурса выступили Общероссийский конгресс муниципальных образований и МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (г. Санкт-Петербург).

В финальной "битве проектов", состоявшейся в Екатеринбурге, встретились стратегические проекты развития Казани, Томска, Перми и Волгограда. Как сообщил на церемонии награждения победителей замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков, все четыре работы продемонстрировали уникальность, хотя и являются скорее долгосрочными прогнозами развития городов, нежели стратегическими документами.

"Не везде в этих работах есть связь между собственно планом и возможностями бюджета", — отметил Корюков. По его мнению, сегодня экономика России перешла на новые рыночные рельсы, характерные частыми кризисами, которые необходимо прогнозировать, и закладывать эти риски в стратегические разработки.

После долгих дискуссий между членами жюри решено было выбрать сразу двух победителей. Ими стали представители Казани и Томска. Дипломы победителей конкурсантам вручила исполнительный директор Общероссийского конгресса муниципальных образований Ольга Гай.



Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров принимает поздравления с победой в конкурсе.

Столица Татарстана, судя по этому документу, ставит перед собой весьма амбициозные задачи, для реализации которых собирается сделать ставку на "человеческий капитал", комфорт городского пространства и рост экономики. Согласно стратегическому плану, к 2030 году население Казани должно превысить 1,3 миллиона человек (сегодня оно составляет 1,2 миллиона), протяженность веломаршрутов увеличиться до 45 километров (сегодня она составляет 4,5 км), площадь зеленых насаждений вырасти вдвое, территория автопарковок — в 7 раз.

При этом денежные доходы на душу населения к обозначенному сроку должны составить 89,9 тысячи рублей, доля малого предпринимательства в экономике города — 50%, а доля инновационных продуктов, производимых предприятиями Казани, к 2030 году достичь 30%. Это позволит Казани стать достойным конкурентом официальных столиц России и войти в число лучших городов мира, заверил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров корреспондента агентства.

В отличие от Казани, Томск решил сделать акцент на развитии научно-образовательного комплекса и вовлечении молодежи в городские программы. "Нам трудно конкурировать с крупными городами, но победа в конкурсе показала, что движемся в верном направлении и выбрали верные приоритеты", — считает заместитель мэра Томска Михаил Ратнер.



Ольга Гай вручает диплом вице-мэру Томска Михаилу Ратнеру.

Судя по презентации томского стратегического проекта, "сибирские Афины" (как называют свой город сами томичи) до 2030 года намерен взять курс на развитие научных инноваций, физической культуры, спорта и городского общественного самоуправления, сохранение уникальной архитектурной среды. Стоимость проекта превышает 1,3 триллиона рублей, из которых 1,1 триллиона предполагается получить в виде частных инвестиций.

Следует напомнить, что общероссийский форум "Города России – 2030": перекрестки возможностей" проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. Его главными темами в этом году стали модели и перспективы пространственного развития городских территорий, "новая индустриализация", проблемы сохранения и развития моногородов, гармонизация городской среды, экологии и транспортной сети.

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